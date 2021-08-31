Полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал в ближайшее время может перейти в лондонский клуб «Вест Хэм Юнайтед», по информации The Guardian.

В статье британского издания указывается, что сделка состоится. По их данным, Крал уже проходит медицинское обследование перед трансфером. Также The Guardian утверждает, что «Вест Хэм» арендует Алекса с последующим правом выкупа.

Крал перешёл в московский «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне Алекс Карл принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач. Контракт Карла с «красно-белыми» рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, сегодня лондонский клуб уже объявил о трансфере Влашича из Российской Премьер-Лиги. Хорватский футболист подписал с командой «Вест Хэм» пятилетний контракт.