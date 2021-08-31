Российская фигуристка Мария Талалайкина не поставила тренеров в известность о том, что планирует выступать за сборную Италии.

Сегодня, 31 августа, появилась информация о том, что россиянка решила сменить спортивное гражданство. При этом в ФФККР сообщили, что Талалайкина не обращалась к ним с соответствующим вопросом. По сведениям ТАСС, тренеры спортсменки пока тоже не в курсе.

«Талалайкина не уведомляла своих тренеров о том, что планирует выступать за Италию», — сказал агентству источник.

Напомним, 19-летняя Талалайкина тренировалась под руководством Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге. После переезда в Италию спортсменка планирует заниматься в группе Ангелины Туренко, которая ранее работала в Северной столице.