Пресс-служба московского «Спартака» опровергла информацию о переговорах с экс-тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Фейк ньюс. Спартак не проводил переговоров с Черчесовым», — заявил изданию «Чемпионат» представитель пресс-службы московского клуба «Спартака».

Ранее СМИ уже сообщали, что в «Спартаке» рассматривают Станислава Черчесова на должность главного тренера команды, а руководство клуба уже якобы провело предварительные переговоры со специалистом.

Напомним, Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Российский футбольный союз со специалистом официально расторгли контракт 9 июля. Черчесов отказался от компенсации, а тренерскому штабу выплачена зарплата до конца этого года.