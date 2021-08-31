Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что не слышал о переходе Анастасии Губановой и Марии Талалайкиной в сборные Грузии и Италии.

«Нет, я не слышал таких новостей. Извините, я сейчас очень занят. Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход Губановой? Простите, у меня много дел и нет времени читать газеты и новости, обсуждать их сейчас. Я о таком не слышал», — приводит слова Горшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня, 31 августа, появилась информация о том, что Губанова будет выступать за сборную Грузии, Талалайкина — за Италию. Однако ФФККР пока не дала спортсменкам релизы.

Обе фигуристки тренировались в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына. Талалайкина, скорее всего, перейдет в группу Ангелины Туренко, которая недавно переехала в США. Где будет тренироваться Губанова, пока не известно — возможно, она останется в прежней команде.