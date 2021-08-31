Сегодня стали известны соперники баскетбольной сборной России в квалификации чемпионата мира 2023 года. Подопечные Сергея Базаревича попали в группу H и сыграет с Нидерландами, Италией и Исландией.

Напомним, команда Сергея Базаревича не смогла отобраться на Олимпийские игры в Токио. В квалификации национальная команда проиграла сборным Германии и Мексики. Контракт со специалистом был подписан на четыре года уже истек. Будут ли продлевать соглашение с 56-летним тренером решат исполком и президент федерации.

Матчи квалификации пройдут в следующие даты: с 20 ноября по 30 ноября 2021 года, в 2022 году с 21 февраля и с 27 июня по 5 июля 2022 года. Во следующий групповой этап выйдут по три сборные из группы.