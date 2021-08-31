Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» узнал соперника по полуфиналу Суперкубка Единой лиги ВТБ, который в этом году проводится впервые.

Соревнования будут проходить 18 и 19 сентября в Москве на «ВТБ Арене», в них примут участие четыре лучшие команды регулярного чемпионата прошлого сезона.

«Зенит» 18 сентября сыграет с казанским УНИКСом, а ЦСКА в тот же день примет «Локомотив-Кубань». Победители встретятся 19 сентября в финале, а проигравшие команды сразятся в матче за третье место.

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, но в плей-офф турнира сильнейшим оказался ЦСКА.