Тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын отказался комментировать новость о том, что его ученицы Мария Талалайкина и Анастасия Губанова будут менять спортивное гражданство.

«Нет, извините, я пока не буду ничего комментировать. Надо подождать, сейчас мне нечего сказать», – приводит слова Рукавицына «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня, 31 августа, появилась информация о том, что Губанова будет выступать за сборную Грузии, Талалайкина — за Италию. Однако ФФККР пока не дала спортсменкам релизы.

Обе фигуристки тренировались под руководством Рукавицына в Санкт-Петербурге. Талалайкина, скорее всего, перейдет в группу Ангелины Туренко, которая недавно переехала в Италию. Губанова, возможно, не будет менять тренера и останется в своей прежней команде.