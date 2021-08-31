Норвежский биатлонист Тарьей Бё оценил свое состояние после падения в лыжероллерной шоу-гонке в Висбадене.

Спортсмен получил сотрясение мозга и досрочно покинул тренировочный сбор. По словам Бё, сейчас он чувствует себя уставшим и не готовым работе. Он хотел бы приступить к полноценной подготовке, но пока еще находится дома.

«Как голова после сотрясения мозга? Я по-прежнему умный, но общее состояние не на максимуме. Мне не хватает сил, чтобы заниматься спортом. После падения я был рад, что ничего не сломал. Но теперь, спустя две недели, начинаю переживать, так как отсутствие тренировок начинает сказываться на подготовке к Олимпиаде», — приводит слова Бё TV2.

Напомним, ранее тренеры сборной Норвегии выразили надежду, что Бё вернется к полноценным тренировкам на сборе, который стартует 13 сентября. В Висбадене Тарьей дважды упал на асфальт из-за того, что у него отстегнулось крепление на лыжероллерах.