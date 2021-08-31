Полузащитник «Утрехта» Гирано Керк продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. Нидерландец переходит в московский клуб, по сообщениям журналиста Стифа де Бонта в социальных сетях.

По его сведениям, переход Гирано Керка в «Локомотив» полностью согласован. До закрытия летнего трансферного окна остаётся лишь оформить оставшиеся документы и перепроверить все юридические детали – это можно сделать и позже, ведь трансферное окно в России закрывается позже, чем во всей Европе.

Ранее СМИ сообщали, что за право подписания футболиста боролся также франкфуртский клуб «Айнтрахт».

В прошлом сезоне Керк забил восемь мячей, сделал четыре голевые передачи в 36 матчах чемпионата Нидерландов. В новом сезоне Керк провёл за «Утрехт» две встречи, но результативными действиями отличится не смог.