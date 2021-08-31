Россиянин показал лучший результат на дистанции 400 метров вольным стилем — 4 минуты 25,16 секунды.

Серебряную награду завоевал итальянец Альберто Амодео (отставание — 0,77 секунды), бронза у американского спортсмена Мэтью Торреса (+3,31).

Ранее Николаев уже выиграл серебряную медаль в плавании на дистанции 100 м вольным стилем. 20-летний спортсмен является двукратным победителем чемпионатов мира и Европы, двукратным серебряным призером чемпионата Старого Света и обладателем бронзовой награды на мировом первенства.

Сборная России, на счету которой 23 золотые, 12 серебряных и 33 бронзовые награды, занимает третье место в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. Лидирует в общем зачете китайцы (59-37-31), на втором строчке располагается сборная Великобритании (28-22-23).