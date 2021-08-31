ЦСКА проведет товарищеский матч с «Локомотивом» пятого сентября во время перерыва на игры национальных сборных.

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье 5 сентября. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Вход на матч будет осуществляться только для владельцев абонементов на сезон-2021/22. У каждого болельщика должен быть QR-код и документ, удостоверяющий личность.

Представители СМИ, которые аккредитовались на игру, будут допущены на матч только при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность», — говорится в сообщении московского клуба ЦСКА.