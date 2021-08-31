«Альфа Ромео» новую сделку с «Феррари» на поставку двигателей еще не согласовала. В связи с этим они рассматривают альтернативные варианты, по сообщениям издания F1-Insider.

Окончательное решение еще не принято, но у издания есть информация, что совладелец команды Финн Раусинг хочет договориться с бизнесменом Олой Каллениусом о поставке силовых установок «Мерседеса» со следующего сезона.

Такие же двигатели в Формуле 1 уже установлены на машины «Мерседеса», «Макларена», «Астон Мартин» и «Уильямса».

Также издание подтверждает информацию о том, что в сезоне-2022 выступать за «Альфа Ромео» будет гонщик Валттери Боттас. Он покинет команду «Мерседес». СМИ сообщали, что об уходе Кими Райкконена из «Формулы-1» объявят уже на Гран-при Италии, после чего будут официально оформлены переходы Джорджа Расселла – из команды «Уильямса» в «Мерседес» и Валттерри Боттаса в «Альфа Ромео».