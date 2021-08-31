Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, ответила на вопросы блиц-интервью экс-фигуристу Максиму Транькову.

В рамках челленджа «90 секунд» Траньков задал Виктории личные вопросы. Синицина рассказала, что Кацалапова вне льда называет «котом». Если бы можно было обладать суперсилой, то фигуристка бы хотела уметь летать. На вопрос «кто лучший фигурист-танцор или пара номер один?» выбор Синициной пал на пару Тессу Виртью со Скоттом Моиром. Если бы нужно было выбрать любой другой вид спорта, кроме фигурного катания, то Виктория бы выбрала художественную гимнастику. А самым запоминающимся моментом в жизни фигуристка считает выступление на чемпионате мира.

Напомним, Виктория Синицина и Никита Кацалапов являются чемпионами мира в танцах на льду и чемпионами Европы.