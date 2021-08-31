Сегодня, 31 августа, в большинстве европейских стран закрывается трансферное окно. Очень часто самые громкие сделки заключаются «на флажке» — так в 2002 году «Реал» провернул трансфер бразильца Роналдо из «Интера» за несколько минут до закрытия окна. Но этот случай – особенный. Уже сейчас можно смело говорить, что трансферное окно лета 2021 года – самое громкое в истории футбола. Клубы, потрёпанные пандемией, словно сорвались с цепи и словно устроили футбольный менеджер с чит-кодами на деньги. О чем тут говорить, если в течение одного лета клубы сменили обладатели одиннадцати «Золотых мячей» за последние 12 лет! Nevasport предлагает вашему вниманию список самых громких европейских трансферов лета-2021 в формате символической сборной.

Вратарь. Джанлуиджи Доннарумма, 22 года («Милан» — «ПСЖ», свободный агент)

Слухи об уходе одного из лучших вратарей последних лет ходили едва ли не с появления Доннаруммы в воротах «Милана». Его агент – известный мастер прокручивать крупные сделки Мино Райола. Недаром голкипер получил в среде болельщиков «россонери» уничижительное прозвище «Долларумма» ещё когда не мог договориться о новом контракте с клубом.

Летом 2021 года, став чемпионом Европы со сборной Италии, наследник Буффона решил пойти по его стопам и попробовать свои силы в Париже. Буффон ехал во Францию уже в немолодом возрасте и под конец сезона утратил место в основе. Доннарумма прибыл в расцвете лет. Забавно, что и он может проиграть конкуренцию: менее звёздный костариканец Кейлор Навас воспользовался травмой конкурента и пока не даёт повода сажать его на скамейку.

Правый защитник. Ашраф Хакими, 22 года («Интер» — «ПСЖ», 60 млн евро)

Пока УЕФА наказывает мелкие клубы за нарушение финансового fair play, владельцы «ПСЖ» смеются над их потугами и из года в год проворачивают дорогостоящие сделки. И на фоне вратаря-чемпиона Европы, а также одного защитника и одного нападающего, о которых речь пойдёт ниже, трансфер Хакими может показаться весьма скромным. Однако, в отличие от указанной троицы, Хакими достался «ПСЖ» за внушительные 60 миллионов. И именно Хакими может стать одним из незримых творцов успеха парижан в погоне за вожделенной Лигой чемпионов. Ведь мало собрать пианистов первой величины, нужно ещё собрать тех, кто будет носить пианино. И в этом плане усиление в виде стремительно прогрессирующего марокканца выглядит грамотным, а не рекламным ходом.

Центральный защитник. Серхио Рамос, 35 лет («Реал» — «ПСЖ», свободный агент)

И снова игрок «ПСЖ»! Это подписание, в отличие от Хакими и Доннаруммы, выглядит ходом «пан или пропал». 35-летний ветеран явно выглядит как усиление на один-два года.

Хотя сам Рамос словно и не замечал приближающуюся пенсию и не поехал на Евро-2020 только по каким-то личным соображениям Луиса Энрике. Он должен был продлить контракт с «Реалом», но не смог договорится с руководством и строптивым Флорентино Пересом, славящимся своим неумением прощаться с легендами. Так в своё время «Реал» не очень красиво покинули Рауль и Касильяс, сейчас пришёл черёд нового капитана.

Статусом свободного агента у Рамоса оперативно воспользовался «ПСЖ», подписав контракт до 2023 года. Вполне возможно, последний в карьере сверхзабивного защитника.

Центральный защитник. Рафаэль Варан, 28 лет («Реал» — «Манчестер Юнайтед», 40 млн евро)

«Реал» за одно лето лишился сразу двух основных центральных защитников. И если уход немолодого Рамоса вышел хоть и не очень красивым, но отчасти объяснимым, то трансфер Варана свалился словно снег на голову.

Об интересе «Манчестер Юнайтед» то к одному, то к другому игроку центра обороны, слухи ходят уже не первый год. «Красные дьяволы» никак не могут найти лидера уровня Рио Фердинанда и Неманьи Видича. Возможно, это им удастся сделать в лице Варана. Особенно сейчас, когда команда Оле-Гуннара Сульшера под завязку усилила линию атаки.

Левый защитник. Давид Алаба, 29 лет («Бавария» — «Реал», свободный агент)

Впрочем, с уходом Варана и Рамоса «Реал» быстро нашёл нового топ-игрока в центр обороны. Самый звёздный австрийский футболист XXI века не смог договориться с «Баварией» о новом контракте и достался мадридцам бесплатно.

Основное амплуа Алабы – центральный защитник, но игрок выгодно отличается от того же Варана своим универсализмом: в сборной он часто действует на позиции опорника и нередко играет слева в обороне. В нашей виртуальной команде он также расположится на этой позиции.

Правый полузащитник. Джейдон Санчо, 21 год («Боруссия» Дортмунд – «Манчестер Юнайтед, 85 млн евро)

Можно было бы сказать, что «МЮ» провернул свою самую громкую сделку лета в июле, если бы не сенсация 30 августа, но о ней позднее.

Дортмундская «Боруссия» давно славится своим умением брать недорогих игроков и делать из них звёзд первой величины. В 2017 году Санчо перешёл в команду из академии «Манчестер Сити» за 7 миллионов евро. Уже через четыре года он был продан в 12 раз дороже, причём в «красную» часть Манчестера.

При этом стоит отметить, что Санчо достался «МЮ» за сумму ниже рыночной: по Transfermarkt его стоимость оценивалась в 100 миллионов. «Красные дьяволы» усилили и без того мощную атаку действительно громким именем, при этом приобретя футболиста «на вырост». Санчо всего 21 год, а Сульшер умеет работать с молодёжью.

Центральный полузащитник. Джорджиньо Вейналдум, 30 лет («Ливерпуль» — «ПСЖ», свободный агент)

В 2017 году «ПСЖ» удалось подписать сразу Неймара и Килиана Мбаппе за 302 миллиона евро, обойдя финансовый Fair play за счёт хитрых махинаций. Этим летом парижане решили потратиться в другой статье расходов: зарплаты. Большинство звёздных новичков пришли в команду на правах свободных агентов. Не стал исключением и голландец Вейналдум, сыгравший важнейшую роль в победах «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и чемпионате Англии.

В лице Вейналдума «ПСЖ» получил дирижёра в центр поля в расцвете лет. Вейналдум умеет работать со звёздной линией атаки (Мане – Фирмино – Салах не дадут соврать), так что и с парижанами должен сработаться.

Левый полузащитник. Джек Грилиш, 25 лет («Астон Вилла» — «Манчестер Сити», 117,5 млн)

В россыпи громких имён символической трансферной сборной Грилиш выглядит пока самым скромным игроком, однако в его случае впечатляет сумма трансфера. Очевидно было, что уход футболиста сборной Англии из скромной «Астон Виллы» — вопрос времени, и менеджерам бирмингемцев удалось выжать из трансфера максимум. Ещё один футбольный транжира «Ман Сити» выложил за футболиста прописанные в его контракте отступные.

Трансфер Грилиша вошел в десятку самых дорогих продаж в истории футбола (на седьмом месте) и стал самым дорогим в летнее трансферное окно-2021.

Правый нападающий. Лионель Месси, 34 года («Барселона» — «ПСЖ», свободный агент)

Тот трансфер, который затмил абсолютно всё. Самый звёздный футболист последних лет, шестикратный обладатель «Золотого мяча» и обладатель россыпи командных и индивидуальных наград, покинул «Барселону», за которую играл аж с 13 лет.

Про трансфер Месси сказано уже очень многое. И про финансовые проблемы «Барселоны», и про упорство ла лиги, которая лишила главной звезды не только каталонцев, но и собственный чемпионат. Да что там говорить: даже за перелётом Месси из Барселоны в Париж следили тысячи преданных фанатов.

В своё время в КВН была шутка: перевезти на место «Автоваза» концерн «Мерседес». Если снова будут получаться «Жигули», значит место проклятое. Так вот если «ПСЖ» не удастся выиграть Лигу чемпионов даже с Месси, Рамосом, Доннаруммой и остальными, шейхам стоит задуматься: может, Париж и правда проклятое место?

Центральный нападающий. Ромелу Лукаку, 28 лет («Интер» — «Челси», 115 млн евро)

Вторым по стоимости трансфером лета 2021 года стал переход Лукаку. В прессе ещё весной поползли слухи о финансовых проблемах «Интера». Именно из-за них Антонио Конте покинул миланский клуб сразу после завоевания чемпионского титула.

Чтобы поправить положение, «Интер» продал Роману Абрамовичу свой, пожалуй, главный актив.

«Челси» получил шанс исправить ошибку начала 2010-х. Подписав 18-летнего форварда «Андерлехта», лондонцы не смогли правильно им воспользоваться: Лукаку катался по арендам, считанное число раз сыграл за сам «Челси» и наконец осел в «Эвертоне». Там его бомбардирский талант проявился в полной мере: лишь один раз за четыре года Лукаку завершил чемпионат Англии с менее чем 15 забитыми мячами (10). Став вторым бомбардиром в сезоне-2016/17, Лукаку перешёл на повышение в «Манчестер Юнайтед», и уже тогда в Лондоне начали активно кусать локти. В «МЮ» бельгиец провёл ещё два удачных сезона, и даже удивительно, как легко с ним рассались в 2019-м. В «Интере» Лукаку продолжил давать боссам «Челси» повод кусать локти, завершив процесс кусания в августе этого года, подписав контракт сразу на пять лет. В своё время клуб Абрамовича продал Лукаку в «Эвертон» за 35 миллионов, а выкупал из «Интера» уже за 115.

Левый нападающий. Криштиану Роналду, 36 лет («Ювентус» — «Манчестер Юнайтед», 45 млн евро)

Смотрите, записывайте, запоминайте. Потом вы будете рассказывать детям и внукам, как годами следили за противостоянием двух лучших футболистов XXI века. Если переход шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси можно назвать трансфером десятилетия, то новость от 30 августа стала камбэком десятилетия. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду вернулся в клуб, где и стал из просто талантливого португальского паренька суперзвездой мирового масштаба.

Слухи о желании «МЮ» вернуть Роналду ходили уже несколько последних лет и воплотились в реальность тогда, когда этого меньше всего ждали. КриРо в «Ювентусе» продолжал забивать, не обращая внимания на возраст, но так и не стал своим для болельщиков. Его обвиняли в желании «тянуть одеяло на себя» и слишком высокой зарплате, пробившей дыру в бюджете клуба. «Юве» выигрывал внутренние турниры и без Роналду (а в прошедшем сезоне вообше провалился, едва не пролетев мимо Лиги чемпионов), но качественного шага вперёд с подписанием ветерана так и не сделал.

Однако поначалу «МЮ» вообще не фигурировал в списке претендентов на игрока. Поначалу в прессе ходили слухи об интересе другого бывшего клуба Роналду – «Реала». Якобы Карло Анчелотти захотел вернуть лидера атак мадридцев, но Флорентино Перес был против. Затем прошёл слух о желании «ПСЖ» объединить в атаке двух главных звёзд футбола – Роналду и Месси. Наконец в конце августа на горизонте замаячил «Манчестер Сити». И когда казалось, что Гвардиола заполучил звёздного новичка, «Манчестер Юнайтед» бомбанул в твиттере новостью о трансфере.

По неофициальным данным, на трансфер Роналду повлиял звонок сэра Алекса Фергюсона, многолетнего тренера «МЮ», который и разглядел талант форварда. Но гораздо вероятнее, что слух о «Ман Сити» распускал агент Криштиану Жорже Мендеш. Такое впечатление, что именно это стало триггером для руководства «красных дьяволов», которые не могли позволить принципиальному сопернику заполучить собственную легенду. И «МЮ» провернул громкую имиджевую, но не самую логичную сделку. 40 миллионов за 36-летнего футболиста, пусть и за такого звёздного, да ещё и когда линия атаки команды и без того переполнена… Впрочем, зная Роналду, можем смело сказать: в «МЮ» он возвращался не лавку полировать.

Символическая сборная трансферного окна-2021, версия Nevasport:

Вместо заключения.

К сожалению, в составе не нашлось места талантливому Оливье Жиру, уже демонстрирующего бомбардирские успехи в «Милане», Мемфису Депаю, призванному заменить Месси в «Барселоне», Дайо Упамекано, усилившему оборону «Баварии» после ухода Алабы и Жерома Боатенга…

Удивительно, но даже такой состав может претерпеть изменения в заключительный день трансферного окна. Ведь «Реал» не перестаёт поглядывать в сторону Килиана Мбаппе, который может сорваться из «ПСЖ» с минуты на минуту. «Ювентус» не прочь заполучить у тех же мадридцев Эдена Азара, а тут ещё «Барса» и «Атлетико» могут обменяться нападающими Антуаном Гризманном и Жоау Феликсом!

Но даже если 31 августа громких переходов не состоится, трансферное окно лета 2021 года уже сейчас можно назвать самым ярким в истории футбола.