Генеральный директор федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что федерация дала разрешение Анастасии Губановой на смену спортивного гражданства еще в прошлом году.

18-летняя спортсменка Анастасия Губанова является серебряным призером финала Гран-при среди юниоров, неоднократной победительницей и призером этапов серии Гран-при и Челленджеров.

В сезоне-2019/2020 Анастасия стала второй в финале Кубка России, а также завоевала серебряную и бронзовую медаль на этапах турнира. На чемпионате страны Анастасия Губанова заняла только 10-е место.

Также Коган отметил, что федерация не давала своё согласие на переход Марии Талалайкиной в Италию.