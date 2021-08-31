Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о статусе капитана национальной команды. С осени 2018 года капитанскую повязку в сборной носил форвард «Зенита» Артём Дзюба, но он не был вызван на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«На сегодняшний день у нас не будет одного капитана, их будет несколько, — приводит Телеграм-канал сборной России слова Джикии. — Мы так решили на собрании, потому что хочется, чтобы каждый в нашей обновлённой сборной чувствовал эту ответственность. Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты. Любой может вывести на поле сборную».

Сам Джикия надевал капитанскую повязку в ноябре 2020 года, когда Дзюба был временно исключён из состава сборной, а также выполнял функции капитана после замен форварда.

В сентябре Россия сыграет с Хорватией (1 сентября, Москва), Кипром (4 сентября, Никосия) и Мальтой (7 сентября, Москва). Матчи станут первыми для россиян под руководством Валерия Карпина.