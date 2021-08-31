Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком». Ранее СМИ сообщали, что специалиста видели возле офиса владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Сейчас я в Австрии, где отдыхаю с семьёй в Зеефельде. О моих контактах со «Спартаком» уже чётко высказался Леонид Федун, — цитирует «Чемпионат» Черчесова. — Всё время после моего ухода мы находимся на связи со «Спартаком», но очень не хочется, чтобы моё имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы».

Также специалист заявил, что если бы какой-либо клуб захотел провести с ним переговоры, то сообщил бы об этом.

Летом «Спартак» возглавил португалец Руй Витория, под руководством которого красно-белые занимают десятое место после шести туров РПЛ, а также вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» (0:2, 0:2) в третьем отборочном раунде.

Черчесов уже руководил «Спартаком» с 2007 по 2008 год, летом он оставил сборную России, которую возглавлял с 2016 года.