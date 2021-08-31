Полузащитник «Спартака» Алекс Крал перешёл в английский «Вест Хэм». Трансфер подтвердил генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков. Чешский хавбек уйдёт в аренду с обязательным выкупом.

«Крал уходит, он сейчас проходит медобследование. Был интерес «Аталанты» и «Сассуоло», также был клуб из Франции, но остановились на «Вест Хэме», — цитирует «Чемпионат» Мележикова.

Крал перешёл в «Спартак» из «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне он провёл 29 матчей в Российской премьер-лиге и отдал пять голевых передач. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник сборной Чехии провёл пять матчей в РПЛ и два — в Лиге чемпионов.

Летом Крал принял участие в Евро-2020, где провёл четыре матча за сборную Чехии.

Ранее «Вест Хэм» подписал ещё одного футболиста из России: хорват Никола Влашич перешёл в лондонский клуб из ЦСКА за 30 миллионов, подписав пятилетний контракт.