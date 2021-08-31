«Реал» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Эдуардо Камавинга. Мадридцы заключили с 18-летним хавбеком контракт сроком на пять сезонов, до 30 июня 2027 года.

По данным СМИ, французский футболист обошёлся мадридцам в 30 миллионов евро.

Камавинга — воспитанник «Ренна». В прошлом сезоне он отметился одним голом и тремя передачами в 39 матчах во всех турнирах. В 2020 году хавбек дебютировал в сборной Франции, став самым молодым игроком команды с 1914 года (17 лет 9 месяцев 23 дня). Через месяц он поразил ворота Украины в товарищеском матче (7:1), став также самым молодым автором гола сборной с 1914 года.

В текущем сезоне Камавинга успел провести четыре игры в чемпионате Франции и две — в Лиге конференций.