Уже сегодня, 1 сентября, состоится важнейший матч сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022. На стадионе в «Лужниках» команда примет фаворита группы сборную Хорватии. Результат встречи сыграет определяющую роль в дальнейших перспективах россиян. Победа даст сборной реальные шансы на прямую путёвку в Катар, поражение осложнит шансы в борьбе даже за второе место.

Эта игра знаковая ещё и потому, что станет первой для сборной России под руководством Валерия Карпина.

За несколько часов до старта матча Россия – Хорватия Nevasport анализирует состав команды Карпина и даёт прогноз на стартовый состав.

Вратарь. Гильерме (35 лет, в сборной 16 матчей, 17 пропущенных мячей)

С этого лета в штабе сборной России трудится легендарный тренер вратарей Виталий Кафанов, воспитавший уже не одного талантливого голкипера. Более того, его ученики уже сами становятся тренерами вратарей. Так в «Рубине» с голкиперами работает Сергей Козко, тренирующий, в частности, Юрия Дюпина.

Сам Кафанов в середине августа отметил, что именно Дюпин сейчас выглядит наиболее уверенным в воротам, да и эксперт Роман Шаронов в интервью Nevasport предположил, что страж ворот казанцем может выйти с первых минут в игре с Хорватией.

Однако мы всё же отдадим место в воротах Гильерме. В конце концов, тренерский штаб вызвал на сборы целых пять вратарей, и вряд ли 35-летнего Гильерме вызывали только чтобы он потренировался и показал себя на перспективу.

Более того, игра с Хорватией сейчас – ключевой момент всего отбора. Здесь не последнюю роль сыграют опыт и холодная голова. У Дюпина, Максименко и Песьякова в общей сложности ноль минут ноль секунд в составе сборной, а вызов резервиста «Байера» Лунёва пока что выглядит как недоразумение.

В общем, пока ситуация такая, что спустя три года после ухода Акинфеева в сборной так и не появился чистый первый номер. Может, им станет Максименко, но точно не в матче с Хорватией.

Правый защитник. Марио Фернандес (30 лет, 32 матча, 5 мячей)

В отличие от вратаря, позиция правого защитника не подвергается сомнению. Летом в СМИ пролетела информация, что натурализованный бразилец якобы закончил выступления за сборную России, но Фернандес её опроверг и, скорее всего, выйдет с первых минут. Сейчас Фернандес – второй по стоимости игрок сборной России и один из её главных лидеров. Вряд ли Карпин рискнёт доверять место на поле Караваеву уж тем более Сутормину.

Центральные защитники. Георгий Джикия (27 лет, 36 матчей, 1 мяч) и Игорь Дивеев (21 год, 7 матчей)

С центром обороны тоже в целом всё ясно, особенно после травмы Магкеева и спешного вызова резервиста Чистякова. Карпин хорошо знает по «Ростову» Максима Осипенко, но вряд ли доверит ему место на поле в ключевой игре. Хотя, вероятно, с Кипром или Мальтой его стоит ждать на поле. Джикия давно завоевал место в сборной и съездил бы ещё на ЧМ-2018, но получил зимой обидную травму, из-за чего Черчесову пришлось отряхивать пыль с Сергея Игнашевича. Скорее всего, именно защитник «Спартака» наденет на игру с хорватами капитанскую повязку в отсутствие Артёма Дзюбы.

Судьба Дивеева в сборной сложилась иначе: Черчесов долго не видел его игроком основы, доверяя место на поле либо связке Георгий Джикия – Андрей Семёнов, либо выпуская ещё третьим центральным Фёдора Кудряшова. Однако травма последнего и чудовищная игра Семёнова в игре Евро-2020 с Бельгией (0:3) вынудили тренерский штаб перекраивать состав прямо по ходу турнира.

Если с Джикией и Дивеевым не произойдёт ничего неприятного, то это связка в центре сборной на ближайшие несколько лет. Тем более, что конкуренции-то им особо и нет.

Левый защитник. Илья Самошников (23 года, 0 матчей)

Если три из чётырёх позиций в обороне можно назвать смело уже сейчас, то амплуа левого защитника остаётся загадкой. С этим амплуа в сборной России проблемы были на протяжении почти всех нулевых После того, как Гус Хиддинк стал использовать в обороне номинального атакующего хавбека Юрия Жиркова, лучше варианта так никто и не нашёл. Всё дошло до того, что Черчесов готов был делать ставку на 38-летнего футболиста на Евро-2020, и только травма вмешалась в его планы. Сейчас Жиркова в сборной нет, как нет и ясности на данном амплуа. Ещё один ветеран Фёдор Кудряшов, способный сыграть слева, был отцеплен из-за нехватки игровой практики, дебютант Сергей Терехов выбыл из-за травмы, вызванный ему на замену Сергей Петров – тоже. Вместо последнего Карпин пригласил уже игрока правого фланга Алексея Сутормина.

Таким образом, у сборной остались два варианта: единственный чисто левый защитник Илья Самошников или правый защитник Вячеслав Караваев, имеющий опыт выхода на противоположном фланге. За последнего говорит опыт, за первого – амплуа.

Мы всё же предположим, что Карпин рискнёт доверить место на поле новичку: Самошников лучше Караваева подключается к атакам, а в домашнем матче это будет очень важно.

Опорные полузащитники. Дмитрий Баринов (24 года, 7 матчей) и Далер Кузяев (28 лет, 37 матчей, 2 гола)

Судя по вызванным футболистам, сборная России будет играть по схеме 4-5-1, но вот только кто из игроков составит пятёрку в средней линии, остаётся пока загадкой. Чуть более вероятен выход Дмитрия Баринова. Хавбек «Локо» хоть и немного сдал, но сейчас выглядит как лучший вариант на позицию опорника, связывающего оборону и атаку.

На позицию второго опорного хавбека претендуют и Роман Зобнин, и Максим Мухин, и Даниил Фомин, и Далер Кузяев. Мы всё же предположим, что Карпин доверится последнему. Зобнин и «Спартак» пока буксуют, а Мухину и Фомину не хватает опыта международных матчей. К тому же в случае перестановок в составе по ходу матча Кузяев безболезненно может сменить амплуа и сместиться на правый или даже на левый фланг (на Евро-2020 именно ему Черчесов доверил место слева в обороне после травмы Жиркова).

Правый полузащитник. Арсен Захарян (18 лет, 0 матчей)

Наиболее закономерным решением штаба сборной мог бы стать выход Рифата Жемалетдинова. Хавбек в этом сезоне окончательно утвердился в статусе лидера «Локомотива» и усадил на скамейку Антона Миранчука. Увы, но железнодорожник пропустит игру из-за перебора карточек. Помимо него, на правый фланг могут выйти уже упомянутый Кузяев (которому мы решили доверить место в опорной зоне), Зелимхан Бакаев, ветеран Алексей Ионов и юниор Арсен Захарян.

За Ионова говорят опыт и знакомство с Карпиным – хавбек успешно играл у него в «Ростове». Захарян же очень бодро начал сезон в «Динамо» и удостоился похвалы от тренера сборной. За Бакаева не говорит примерно ничего.

Мы предположим, что Карпин решит рискнуть и выпустит молодого футболиста. Захарян может затерзать скоростными перемещениями стареющую сборную Хорватии, а в случае неизбежных ошибок его на фланге может подстраховать опытный Фернандес.

Левый полузащитник. Алексей Миранчук (25 лет, 36 матчей, 6 мячей)

Интересная ситуация складывается и с левым хавбеком. Денис Черышев при Черчесове вызывался в сборную даже оставаясь на скамейке запасных в «Валенсии». Ожидалось, что после его ухода воспитанник «Реала» станет одним из кандидатов «на выход» из национальной командой. Однако Карпин не забыл о способности Черышева преображаться в сборной.

Но, скорее всего, роль слева в атаке будет доверена Алексею Миранчуку. Очевидно, что он будет одним из тех, вокруг которого будет формировать игру новый тренерский штаб сборной. Впрочем, многое будет зависеть и от самого Миранчука – хавбек на второй год либо освоится и закрепится в Италии, либо зачахнет и осядет на лавке. Выход Миранчука слева позволит ему смещаться ближе к центру и открывать зону для проходов Самошникова.

Атакующий полузащитник. Александр Ерохин (31 год, 26 матчей, 1 гол)

Самым очевидным вариантом на позицию плеймейкера сейчас видится Александр Головин из «Монако». Хавбек является главной звездой сборной, уже стал лидером в ведущем клубе чемпионата «Большой пятёрки», да и по стоимости существенно опережает остальных сборников (28 миллионов против 16 у Фернандеса и 15 у Миранчука). Но мы предположим, что именно на позиции под нападающими Карпин рискнёт преподнести Хорватии наибольший сюрприз.

Ерохин блестяще стартовал в новом сезоне и на пару с Азмуном тащит «Зенит» на фоне завядшего Дзюбы. Хавбек способен подстраховать и опорную зону в случае перестановок (например, замены Захаряна и ухода Кузяева направо), и переместиться на позицию второго нападающего, если понадобится сыграть 4-4-2. Кроме того, Головин на старте сезона получил повреждение, так что может быть готов не на 100%.

Впрочем, можно быть практически уверенным: Головин с Хорватией выйдет. Но мы предположим, что только на замену.

Нападающий. Фёдор Смолов (31 год, 39 матчей, 14 голов)

Ну и самый очевидный выбор – центральный нападающий. На радость спартаковским фанатам от сборной был отцеплен проваливший старт сезона Артём Дзюба. На горе спартаковским фанатам от сборной был отцеплен проваливший старт сезона Александр Соболев. На удивление всем место в сборной сохранил Антон Заболотный, но маловероятно, что ему доверят роль наконечника в таком важном матче. Вызов Константина Тюкавина выглядит как аванс на будущее – скорее всего, форварду дадут сыграть несколько минут с Мальтой в случае крупного счёта.

Ну а Смолов лидирует в споре бомбардиров на старте сезона РПЛ (6 голов), имеет богатый опыт выступления за сборную, в том числе на крупных турнирах. И форвард наконец-то дождался ухода Черчесова, при котором попал в опалу после смазанного пенальти на ЧМ-2018. Если не сейчас его выпускать, то вообще когда?

Разумеется, этот состав сборной лишь гипотетический. На него могут повлиять и неожиданные травмы, и тактические задумки штаба. К примеру, не исключён вариант, что Карпин сыграет в авантюрный «магический квадрат» с двумя плеймейкерами Миранчуком и Головиным и двумя форвардами – Смоловым и Ерохиным/Заболотным. Возможен неожиданный выход слева в обороне Дениса Черышева. Минимальный опыт игры в защите у хавбека есть – на этой позиции его проверяли несколько лет назад в «Реале». Кроме того, возможно, Карпин всё же решится сыграть в три центральных защитника, а значит и фланги сборной будут больше нацелены на атаку.

А возможен и осторожный вариант — без номинальных центрфорвардов и с Ерохиным или Миранчуком на острие атаки. Впрочем, эта схема выглядит совсем уж маловероятной.

Состав сборной России на матч с Хорватией, версия Nevasport: Гильерме – Фернандес, Джикия, Дивеев, Самошников – Баринов, Кузяев – Захарян, Ерохин, Миранчук – Смолов.

А окончательную схему мы узнаем примерно в 20:45 по московскому времени, за час до стартового свистка матча Россия – Хорватия.