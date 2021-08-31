Сборная России одержала победу над Бразилией со счётом 3:0 в матче 1/4 финала чемпионата мира по волейболу для игроков до 19 лет. Счёт по сетам — 25:19, 27:25, 25:15.

Самым результативным игроком встречи стал капитан россиян Михаил Лабинский набравший 18 очков в атаке.

В полуфинале Росси встретится с командой Болгарии, которая в пяти сетах одолела Италию.

В другом полуфинале сыграют хозяева турнира сборная Ирана и Польша. Обе игры состоятся 1 сентября, финал пройдёт 2 сентября.

Сборная России трижды выигрывала юношеский ЧМ — в 1999, 2005 и 2013 году. На двух последних турнирах — в 2017 и 2019 году — россияне проигрывали в финале Ирану и Италии соответственно (1:3).