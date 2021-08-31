Международный союз конькобежцев (ISU) объявил окончательный состав участников шестого этапа «Гран-при» по фигурному катанию среди юниоров. Турнир пройдёт в Польше с 28 сентября по 2 октября.

Россию на соревнованиях представят:

Женское одиночное катание: Софья Акатьева, Вероника Жилина.

Мужское одиночное катание: Глеб Лутфуллин, Егор Рухин.

Спортивные пары: Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченко, Полина Костюкович/Алексей Брюханов, Екатерина Петушкова/Евгений Маликов.

Танцевальные дуэты: Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов.

Первые два этапа юниорского «Гран-при» прошли во французском Куршевеле, россияне пропустили их из-за коронавирусных ограничений. Со 2 по 4 сентября пройдёт этап в словацком Кошице.