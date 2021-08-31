Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга 21-й номер «посева» победил Хауме Муньяра из Испании. Счёт по сетам — 7:5, 1:6, 6:3, 6:2.

Матч длился 3 часа 9 минут. Карацев взял пять подач соперника и проиграл три своих.

Россиянин шесть раз подавал навылет против семи эйсов у соперника. На счету Карацева девять двойных ошибок, у Муньяра — шесть.

Во втором круге Карацев сразится с победителем матча между австралийцем Джорданом Томпсоном и Джанлукой Магером из Италии.

Ранее во второй круг также пробились пятый «сеяный» Андрей Рублёв и второй номер «посева» Даниил Медведев. Их соперниками станут испанец Педро Мартинес и немец Доминик Кёпфер.

Серебряный призёр Олимпиады-2020 Карен Хачанов не смог пройти во второй круг. Он в пяти сетах уступил южноафриканцу Ллойду Харрису. 25-й номер «посева» проиграл со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6. Харрис 20 раз подавал навылет, Хачанову удалось сделать 12 эйсов. Южноафриканский теннисист допустил две двойных ошибки против четырёх у соперника.

Хачанов взял четыре подачи соперника и проиграл пять своих.

Ранее Евгений Донской также не прошёл во второй круг, уступив канадцу Феликсу Оже-Альяссиму из Канады — 6:7 (0:7), 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (8:10).