Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports. По данным источника, «Реал» предпринимал несколько попыток подписать 22-летнего форварда. Последнее предложение составляло 220 миллионов евро. Это всего на 2 миллиона меньше, чем рекордный трансфер в истории футбола. Партнёр Мбаппе по атаке Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона.

Тем не менее, парижане отклонили предложение по своему лидеру атак.

«Реал» не будет больше пытаться подписать Мбаппе этим летом. Однако следующим форвард может достаться мадридцам бесплатно: контракт чемпиона мира-2018 с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году на правах аренды с обязательным выкупом за 180 миллионов евро. Этот трансфер остаётся вторым в истории футбола после Неймара.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл четыре матча, забил три мяча и отдал две голевых передачи в чемпионате Франции.

В прошлом сезоне Мбаппе во всех турнирах 41 гол в 47 встречах.