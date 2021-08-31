Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал выбор вратарей на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. На сборы вызваны пять вратарей: Гильерме, Юрий Дюпин, Александр Максименко, Сергей Песьяков и Андрей Лунёв.

«У Виталия Витальевича (Кафанова) не было возможности пообщаться со всеми, кто есть в списке. У меня-то времени было больше, а он совмещает сборную с работой в «Ростове», — цитирует «Спорт-Экспресс» Карпина. — Он попросил вызвать на этот сбор максимально возможное количество вратарей, и РФС пошел навстречу. Не очень понимаю, в чем проблема, почему это так волнует общественность. Да хоть десять!»

Россия сыграет в сентябре с Хорватией (1 сентября, Москва), Кипром (4 сентября, Никосия) и Мальтой (7 сентября, Москва). Игры станут первыми под руководством Карпина.