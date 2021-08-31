Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) не приняло решения по реформам турнира, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова. Летом Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформы системы российского футбола, созданные при содействии голландской компании Hypercube. В частности, схема «Юпитер-16» предполагает проведение РПЛ в два этапа.

«Судьбоносных решений не принято, в РФС была презентация «Юпитера-16″, был спор, принимается или нет. Мы договорились о том, что есть много вопросов, в частности сопернического принципа, — сказал Мележиков. — По презентации вызывают вопросы суммы и цифры, в частности контракт на телетрансляции суммой 6,5 млрд, то есть проведение конкурса. На сегодняшний день решения нет, возьмем месяц».