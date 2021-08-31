Российские художественные гимнастки Дина и Арина Аверины ответили на вопрос по поводу выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Сёстры-близнецы, которым в августе исполнилось 23 года, выступили на Играх в Токио, Дина взяла серебро, Арина стала четвёртой. Золото выиграла израильтянка Линой Ашрам, после завершения соревнований многие эксперты в России остались недовольны судейством.

Дина Аверина в эфире «Матч ТВ» сказала: «Сейчас будут новые правила. Я не могу точно сказать: заканчиваю или остаюсь».

Арина добавила: «Я тоже в раздумьях. Пока четкого ответа не могу дать. Сейчас отдыхаем, думаем».

Арина Аверина после завершения соревнований 7 августа объявила о завершении карьеры, но Дина выразила уверенность, что сестра сказала это на эмоциях.

На Играх в Париже сёстрам Авериным будет по 26 лет, предыдущие гимнастки выигрывали золото Олимпиад в 18-22 года.