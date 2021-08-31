Серебряный призер Олимпиады-2020 Дина Аверина рассказала об ошибке израильской гимнастки Линой Ашрам на Играх в Токио. Ашрам потеряла ленту в финале, но всё равно завоевала золото. По словам Дины Авериной, она видела ошибку соперницы.

«Я даже немного успокоилась и еще больше собралась. Я понимаю, что это последний вид, все допускают ошибки. Ирина Александровна мне говорит: «Линой потеряла». Шанс есть», — сказала Дина Аверина в эфире «Матч ТВ».

Также Аверина отметила, что она и сестра Арина хорошо общались с Ашрам до Олимпиады. 23 августа сёстрам близнецам исполнилось 23 года.

«Мы с ней нормально до этого общались. После Олимпиады она нас с днем рождения поздравила», — подчеркнула Дина Аверина.