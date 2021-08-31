Российская гимнастка Дина Аверина рассказала об эмоциях на Олимпиаде-2020. Гимнастка завоевала серебро Игр в Токио, уступив израильтянке Линой Ашрам. Её сестра-близнец Арина Аверина заняла четвёртое место и осталась без медалей.

«У меня впервые в жизни случилась истерика: я понимаю, что мне вообще ошибаться нельзя. Да у меня была истерика, — сказала Аверина в эфире «Матч ТВ». — Я была одна на площадке. Меня начало трясти. За всю Олимпиаду это был первый раз».

Дина Аверина — 13-кратная чемпионка мира, десятикратная чемпионка Европы. На Играх в Токио Россия впервые с 1996 года осталась без золота в женском индивидуальном многоборье в художественной гимнастике.