Россиянка Варвара Грачёва вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. В первом круге теннисистка обыграла испанку Нурию Парризас-Диас в трёх сетах — 5:7, 6:0, 6:2. Матч длился 2 часа 22 минуты.

Грачёва взяла девять подач соперницы и проиграла пять своих. Примечательно, что из 12 геймов первого сета семь закончились брейками.

Россиянка пять раз подавала навылет и сделала пять двойных ошибок. На счету Парризас-Диас два эйса и две двойных.

Во втором круге Грачёва встретится с Паулой Бадосой Хиберт из Испании, «посеянной» под номером 24.

Помимо Грачёвой, во второй круг пробились Екатерина Александрова, Камилла Рахимова и Дарья Касаткина. Первые две встретятся друг с другом, а Касаткина сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

В эти минуты Вера Звонарёва играет с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии. Вероника Кудерметова встретится с румынкой Сораной Кирстей, Анастасия Потапова — с американкой Джессикой Пегулой, Анастасия Павлюченкова — с ещё одной представительницей США Элисон Риске, а Людмила Самсонова — с британкой Кэти Бултер.