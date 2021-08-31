Хорватская редакция популярного издания Goal.com назвала вероятный стартовый состав сборной страны на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против России, сообщает «Спорт-Экспресс». С первых минут на поле должен появиться защитник «Зенита» Деян Ловрен. Также ожидается выход Николы Влашича, который этим летом перешёл в «Вест Хэм» из ЦСКА.

Ориентировочный «старт» выглядит следующим образом: Ливакович — Юранович, Ловрен, Чалета-Цар, Баришич — Брозович, Ковачич — Иванушец, Влашич, Перишич — Крамарич.

Кроме того, возможны вариации состава. Так хорваты могут выпустить три центральных защитника или сыграть в два форварда (Крамарич — Чолак). Влашич может выйти справа, а экс-хавбек «Спартака» Марио Пашалич появиться в центре поля. Наконец Йошко Гвардиол может заменить Борна Баришича.

Ранее стало известно, что капитан сборной Хорватии, обладатель «Золотого мяча»-2018 Лука Модрич пропустит матч из-за травмы.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.