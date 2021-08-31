Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США. В первом круге 101-я ракетка мира уступила лидеру рейтинга WTA Эшли Барти в двух сетах. Первый сет Барти выиграла со счётом 6:1 всего за 25 минут. Во втором Звонарёва билась больше часа и смогла довести встречу до тай-брейка. На тай-брейке она вела 7:6, имея сетбол, но всё же проиграла три розыгрыша подряд и закончила встречу — 1:6, 6:7 (7:9).

Барти во втором круге встретится с 18-летней датчанкой Кларой Таусон, которая на старте турнира победила Клару Бюрель из Франции (7:5, 6:0).

Ранее во второй круг пробились четыре россиянки: Екатерина Александрова, Камилла Рахимова, Дарья Касаткина и Варвара Грачёва.

Александрова и Рахимова сыграют друг с другом, Касаткина встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии, а Грачёва — с Паулой Бадосой Хиберт из Испании, «посеянной» под номером 24.

Помимо Звонарёвой, в первом круге борьбу завершила Анна Блинкова, уступившая Валентини Грамматикопулу из Греции (3:6, 2:6).

Ещё четыре теннисистки выйдут на корты позднее: Вероника Кудерметова встретится с румынкой Сораной Кирстей, Анастасия Потапова — с американкой Джессикой Пегулой, Анастасия Павлюченкова — с ещё одной представительницей США Элисон Риске, а Людмила Самсонова — с британкой Кэти Бултер.