Женская сборная России заняла пятое место на женском чемпионате мира по хоккею. Россиянки в матче за пятую строчку обыграли Японию — 2:0.

На восьмой минуте первого периода Валерия Павлова с передачи Екатерины Добродеевой открыла счёт. Виктория Кулишова забросила вторую шайбу на 52-й минуте с передач Александры Вафиной и Кристи Шашкиной.

Напомним, сборная России не очень удачно выступила на чемпионате мира на групповом этапе, а затем вылетела в 1/4 финала от сборной Швейцарии, выигрывая по ходу матча со счётом 0:2. Затем в матчах за 5-8 места сборная России обыграла команду Германии со счетом 3:2.

Сборная Японии в четвертьфинале проиграла команде США с разгромным счетом 2:10. После этого в утешительном раунде японские хоккеистки обыграли сборную Чехии со счетом 3:2.

В матче за третье место чемпионата мира сыграют Финляндия и Швейцария, а в финале — Канада и США.