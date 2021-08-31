Легендарный футболист сборной Бразилии Пеле попал в больницу, сообщает O Dia. По данным СМИ, 80-летнему трёхкратному чемпиону мира стало плохо 31 августа, и он потерял сознание. Его срочно отправили в больницу, где проведут обследование.

Отмечается, что Пеле находится в отделении, отведённом для больных, не заражённых коронавирусом.

При этом сам Пеле в официальном Твиттере опроверг информацию об обмороке. Бразилец заявил, что проходит плановое обследование, которое было отложено из-за пандемии коронавируса, и пошутил, что не сыграет в ближайший уикэнд.

Пеле на протяжении футбольной карьеры выступал за родной «Сантос» (1956-1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975-1977).

В сборной Бразилии Пеле забил 77 голов (рекорд команды) в 92 матчах, оставаясь единственным футболистом, который выиграл три чемпионата мира — в 1958, 1962 и 1970 году.