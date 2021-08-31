Две фигуристки сменили российское гражданство. Даниил Медведев, Аслан Карацев и Варвара Грачёва вышли во второй круг US Open. Стала известна стоимость трансфера Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Назван состав мужской сборной на чемпионат Европы по волейболу. Российские хоккеистки завершили выступление на ЧМ. Самые интересные новости спорта в последний день лета 2021 года – в дайджесте Nevasport.

15 эйсов помогли Медведеву обыграть Гаске в первом круге US Open

Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг Открытого чемпионата США. В стартовом поединке он одолел француза Ришара Гаске в трех сетах со счетом 6:4, 6:3, 6:1.

«Манчестер Юнайтед» заплатил «Ювентусу» всего 15 млн евро за Роналду

Туринский клуб объявил детали сделки перехода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». В нем указаны финансовые детали сделки по Роналду. Сумма трансфера форварда в «МЮ» составила 15 млн евро. При этом деньги должны быть выплачены в течение пяти лет.

Медаль легкоатлетки Тимановской купил бизнесмен из США

Стал известен покупатель серебряной медали Европейских игр легкоатлетки Кристины Тимановской. Им стал 55-летний Евгений, являющийся уроженцем Киева. Более 30 лет он проживает в США. Евгений является владельцем одной из крупнейших компаний по восстановлению автоэлектроники.

Российская фигуристка Талалайкина переходит в сборную Италии

Российская фигуристка Мария Талалайкина переходит в сборную Италии. 19-летняя Талалайкина тренировалась под руководством Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге. Уроженка Челябинска до 2013 года работала в своем родном городе, затем перебралась в Северную столицу к тренеру Ксении Дорониной, от которой впоследствии и перешла к Рукавицыну.

Назван состав сборной России на ЧЕ по волейболу. В него вошли 4 игрока «Зенита»

Тренерский штаб сборной России по волейболу во главе с Туомасом Саммельвуо определился с составом команды на чемпионат Европы, который стартует завтра, 1 сентября.

Российская фигуристка Губанова переходит в сборную Грузии

Российская фигуристка Анастасия Губанова продолжит карьеру в сборной Грузии. Информацию об этом подтвердила грузинская Федерация фигурного катания.

«Зенит» узнал соперника по полуфиналу первого Суперкубка Единой лиги ВТБ

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» узнал соперника по полуфиналу Суперкубка Единой лиги ВТБ, который в этом году проводится впервые. «Зенит» 18 сентября сыграет с казанским УНИКСом, а ЦСКА в тот же день примет «Локомотив-Кубань».

Сборная России по баскетболу узнала соперников в отборе ЧМ-2023

Сегодня стали известны соперники баскетбольной сборной России в квалификации чемпионата мира 2023 года. Подопечные Сергея Базаревича попали в группу H и сыграют с Нидерландами, Италией и Исландией.

Джикия раскрыл, кто будет капитаном сборной России

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о статусе капитана национальной команды. С осени 2018 года капитанскую повязку в сборной носил форвард «Зенита» Артём Дзюба, но он не был вызван на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«На сегодняшний день у нас не будет одного капитана, их будет несколько», — сказал Джикия.

Крал перешёл из «Спартака» в «Вест Хэм»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал перешёл в английский «Вест Хэм». Трансфер подтвердил генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков. Чешский хавбек уйдёт в аренду с обязательным выкупом.

Россия сократила отставание от Великобритании в медальном зачёте Паралимпиады-2020

Сборная России сохранила третье место в медальном зачёте Паралимпиады-2020 в Токио. 31 августа россияне завоевали 13 медалей: 6 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых. Всего на счету России 25 золотых, 16 серебряных, 33 бронзовых медалей. Она сократила отставание от идущей второй Великобритании (29 — 23 — 28).

Жилина выступит на шестом этапе юниорского «Гран-при»

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил окончательный состав участников шестого этапа «Гран-при» по фигурному катанию среди юниоров. Турнир пройдёт в Польше с 28 сентября по 2 октября.

Россия разгромила Бразилию и вышла в полуфинал юношеского ЧМ по волейболу

Сборная России одержала победу над Бразилией со счётом 3:0 в матче 1/4 финала чемпионата мира по волейболу для игроков до 19 лет. Счёт по сетам — 25:19, 27:25, 25:15.

Карацев вышел во второй круг US Open, Хачанов — нет

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга 21-й номер «посева» победил Хауме Муньяра из Испании. Счёт по сетам — 7:5, 1:6, 6:3, 6:2.

«ПСЖ» отклонил последнее предложение «Реала» по Мбаппе за огромную сумму

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports. По данным источника, «Реал» предпринимал несколько попыток подписать 22-летнего форварда. Последнее предложение составляло 220 миллионов евро.

Грачёва сделала 9 брейков и четвёртой из россиянок вышла во второй круг US Open

Россиянка Варвара Грачёва вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. В первом круге теннисистка обыграла испанку Нурию Парризас-Диас в трёх сетах — 5:7, 6:0, 6:2.

Звонарёва дала бой первой ракетке мира Барти на старте US Open

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США. В первом круге 101-я ракетка мира уступила лидеру рейтинга WTA Эшли Барти в двух сетах. Первый сет Барти выиграла со счётом 6:1 всего за 25 минут. Во втором Звонарёва билась больше часа и смогла довести встречу до тай-брейка. На тай-брейке она вела 7:6, имея сетбол, но всё же проиграла три розыгрыша подряд и закончила встречу — 1:6, 6:7 (7:9).

Россия выиграла у Японии и заняла пятое место на женском ЧМ

Женская сборная России заняла пятое место на женском чемпионате мира по хоккею. Россиянки в матче за пятую строчку обыграли Японию — 2:0.