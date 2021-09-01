Французский нападающий Антуан Гризманн на правах аренды перешел в мадридский «Атлетико» из «Барселоны».

Сделку успели зарегистрировать за несколько минут до окончания летнего трансферного окна, по сообщениям журналиста Фабрицио Романов его твиттере, документы были отправлены в самые последние минуты, когда можно было зарегистрировать переход.

По данным Reuters, Гризманн отправился в аренду с правом выкупа контракта за 40 миллионов евро.

Два года назад Антуан Гризманн переходил в «Барселону» из мадридского «Атлетико» за 120 миллионов евро. В составе клуба он стал обладателем Кубка Испании. За «Атлетико» Гризманн ранее выступал с 2014 по 2019 годы, за это время он успел выиграть Лигу Европы, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, а также побывать в финале Лиги чемпионов.