Российские теннисистки Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова покинули розыгрыш US Open уже в первом раунде.

Анастасия Потапова на старте турнира уступила представительнице США Джессике Пегуле. Счёт в матче 6:2, 6:2 в пользу американки. Матч на 17 корте теннисного центра Билли Джин Кинг продлился чуть более часа. На счету Потаповой в этом матче одна подача навылет, а также три двойных ошибки.

Вероника Кудерметова в первом раунде открытого чемпионата США в трехсетовом матче проиграла румынской теннисистке Соране Кырстя. Румынка победила со счетом 7:6, 3:6, 6:0. Игра продлилась ровно два часа, в первом сете Кырстя обыграла Кудерметову на тай-брейке со счетом 7:5. На счету Кудерметовой — 6 эйсов и 6 двойных ошибок в этой встрече.