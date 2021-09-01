Женская сборная России по волейболу сегодня, 1 сентября, сыграет с командой Италии в рамках четвертьфинала чемпионата Европы по волейболу.

Игра состоится на стадионе «Штарк-Арена» в Сербии, начало матча назначено на 18:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

В 1/8 финала турнира российским волейболисткам удалось обыграть команду Белоруссии в четырёх сетах. До этого команда с рядом поражений прошла групповой этап: подопечным Серджио Бузато удалось обыграть Боснию и Герцеговину, Францию, Азербайджан, поражения случились в матчах с Сербией и Бельгией.

Сборная Италии пока идёт на этом турнире без единого поражения. На групповом этапе итальянки обыграли Белоруссию, Венгрию, Словакию, Хорватию и Швейцарию, а в 1/8 финала оказалась сильнее Бельгии в четырёхсетовой встрече (3:1).