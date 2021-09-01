Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.

В двух сетах Павлюченковой удалось обыграть представительницу США Элисон Риске. Счёт по партиям 6:4, 6:2, матч продлился 1 час 18 минут. На счету Павлюченковой пять эйсов и две двойных ошибки.

Также во второй круг турнира сумела пройти Людмила Самсонова. В первом раунде она сумела обыграть теннисистку из Великобритании Кейти Бултер. Счет в матче 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 13 минут. Россиянка сделала 6 эйсов, а также допустила 6 двойных ошибок.

Во втором круге Анастасия Павлюченкова будет сражаться с представительницей Словакии Анной Шмидловой. Людмила Самсонова будет выступать против теннисистки из Бельгии Гретье Миннен.