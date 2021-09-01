Российское фигурное катание продолжает развивать и мировое — но в другом ключе. Сборную Грузии пополнила российская одиночница Анастасия Губанова, а в сборную Италии планирует перейти Мария Талалайкина (подтверждения от ФФККР пока нет).

Почему девушки решились поменять спортивное гражданство, причём здесь штаб Тутберидзе и как реагирует на отток фигуристов ФФККР? Отвечает Nevasport.

Кто такие Губанова и Талалайкина?

Анастасии Губановой сейчас 18 лет, она родилась в тот же год, что и Алина Загитова. На юниорском уровне эта фигуристка показывала достаточно хорошие результаты: в сезоне-2016/17 она выиграла два этапа серии Гран-при среди юниоров и заняла второе место в финале серии, уступив только той же Загитовой. Лучший результат Губановой на чемпионатах России — 6-е место в сезоне-2017/18. Сезон-2020/21 спортсменка почти полностью пропустила — она выступила только на чемпионате Санкт-Петербурга, но продолжала тренироваться у Евгения Рукавицына.

Губанова получала результат за 200 баллов только на отдельных российских стартах, на международных её максимум — это 198 баллов. С одной стороны — это очень мало в сегодняшнем российском женском катании, с другой же — в европейской фигурке многие и до этой цифры не добираются.

Марии Талалайкиной сейчас 19, она также ровесница олимпийской чемпионки Загитовой. У этой фигуристки результаты скромнее, на чемпионатах России она забиралась не выше 9-го места, становилась призёром этапов Кубка России и Финала Кубка России, а также заняла 2-е место на Кубке Ниццы. Что касается результатов по баллам — лишь один раз ей удавалось забраться за 200 баллов — это 4-й этап Кубка России в 2018 году.

Минусы жёсткой конкуренции… Или плюсы?

Моду в женском одиночном уже давно диктует тренерский штаб Этери Тутберидзе. Прямо сейчас в «Хрустальном» собрался атомный состав, из которого практически любая девушка может выиграть чемпионат мира прямо сейчас. Тренд на усложнение задала именно школа Тутберидзе, но поддержать его могут далеко не все.

Если ты уже не можешь кататься на их уровне, то есть несколько путей — либо завершать карьеру, либо переходить в другой вид фигурного катания (вдруг там получится лучше), либо менять страну, которую ты представляешь. В таком случае появляется возможность ездить на главные старты сезона и даже на Олимпиаду, если получится заработать квоту. Карьера получается всяко интереснее, чем внутри России.

Таким образом, девушки из команды Тутберидзе обеспечивают России медали на каждом турнире. Но косвенно провоцируют уход тех, кто выдерживать эту конкуренцию не может.

Да, можно вспомнить двух петербургских Елизавет — Туктамышеву и Нугуманову, но им приходится сталкиваться с серьёзными трудностями, чтобы выдерживать конкуренцию. Хотя и в этом случае шансы на поездку на Олимпиаду очень и очень малы. У Станиславы Константиновой пока все печально, но она продолжает сражаться за свою карьеру.

Губанова и Талалайкина выбрали немного другой путь — и сложно их в чем-то винить. Сейчас они далеко за пределами сборной России, вряд ли претендовали на попадание в команду в ближайшие сезоны. Для них появится возможность отбираться и ездить на крупные турниры и продолжать дело своей жизни.

Если посмотреть с другой стороны, уходят спортсмены и в других видах: Егор Мурашов — в Швейцарию, Владимир Самойлов — в Польшу, например. Парник Александр Коровин и вовсе залез в далёкую Азию и будет представлять Филиппины. И это только в последний год, подобные трансферы совершались и раньше.

Как к уходам спортсменов относится ФФККР?

Если отвечать кратко — не слишком хорошо, но и тему эту стараются особо не поднимать. «Мы отдаём другим странам слишком много фигуристов. Претендентов на наших спортсменов настолько много, что мы получаем в год до 30-40 заявок на переход», – заявил глава ФФККР Александр Горшков. И речь здесь не только про женское одиночное, хоть и конкуренция в нем чрезвычайно высока.

В большинстве случаев подобные переходы мало как сказывались на российских фигуристах: даже после смены гражданства экс-россияне редко могли соперничать на должном уровне с лучшими спортсменами из России. Так что серьёзной опасности те же Губанова и Талалайкина для нашей сборной представлять не будут.

Другое дело, что российских фамилий в протоколах станет больше — и на это смотреть слегка грустно. Со стороны кажется, что кроме России и пары других стран фигурное катание не развивается нигде. И в той же Италии сейчас не найдётся одиночницы, которая может выступать лучше, чем фигуристка с 9-го места на чемпионате России.