Российский легкоатлет Андрей Вдовин завоевал золотую медаль на играх в Токио, он стал победителем в беге на 400 метров. Российский спортсмен пробежал дистанцию за 49, 34 секунды, тем самым обновив свой же рекорд, который спортсмен установил в 2019 году.

Серебро выиграл легкоатлет из США, бронзу завоевал спортсмен из России Кобесов.

В копилке Вдовина 5 золотых медалей чемпионатов Европы, он является десятикратным чемпионом мира. На открытии Паралимпиады-2020 в Токио Вдовин был знаменосцем сборной России.

В медальном зачете сборная России, на данный момент, занимает третье место. В активе наших спортсменов 26 золотых, 17 серебряных медалей и 34 бронзовых наград.