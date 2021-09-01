Российские спортсменки Виктория Сафонова и Маляк Алиева стали бронзовыми призёрами Паралимпиады в настольном теннисе в парном разряде в классе 6-8. Они уступили в полуфинале голландкам Фредерик ван Хоф и Келли ван Зон со счётом 1-3. Счёт по сетам — 10:12, 9:11, 11:3, 9:11.

На данный момент национальная команда с 26 золотыми, 17 серебряными и 34 бронзовыми наградами расположилась на третьей строчке в медальном зачёте и обогнала сборную США. Продолжает лидировать сборная Китая. В их копилке 63 золотых, 38 серебряных и 32 бронзовых наград. А на втором месте команда Великобритании. Они завоевали 29 золотых, 23 серебряных и 29 бронзовых медалей.

Паралимпиада в Токио — 2020 завершится 5 сентября. От сборной России на соревнованиях участвуют 242 спортсмена.