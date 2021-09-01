Бывший российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, владевший чемпионским титулом в легкой весовой категории, обратился к Бензема после забитого гола на тренировке. Данное видео он выложил в свою социальную сеть «инстаграмм».

С помощью подписи к публикации он обратился к нападающему сборной Франции и мадридского «Реала» Кариму Бензема.

«Карим, назначь место. Обводка голкипера и гол, не всем дано понять», — написал Нурмагомедов.

В ответ Карим Бензема ответил россиянину — «Бро, увидим».

Напомним, в конце апреля Нурмагомедов поздравил Карима с голом в ворота «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда встреча завершилась вничью. Тот гол стал для француза 71-м в ЛЧ. По числу забитых мячей в этом турнире Карим догнал экс-нападающего «королевского» клуба Рауля.

Напомним, Нурмагомедов является давним поклонником «сливочных».

А также ранее в СМИ была информация о том, что Нурмагомедов будет выступать за один из клубов ФНЛ-2. Но пока карьера футболиста у Хабиба так и не началась.