Легендарный бразильский нападающий Пеле обратился к португальскому футболисту Криштиану Роналду, который перешёл из туринского «Ювентуса» в английский клуб «Манчестер Юнайтед».

«Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой. Всегда будь счастлив, Криштиану», — написал Пеле в своем «инстаграм».

Напомним, Роналду уже играл за «МЮ» шесть лет с 2003 года. В английский клуб Криштиану перешел из лиссабонского «Спортинга», в котором он начинал карьеру. Его последним клубом перед переходом в «Манчестер Юнайтед» стал туринский «Ювентус». За него нападающий выступал с 2018 года. В прошлом сезоне Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии.