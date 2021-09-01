В России согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф на среду, 1 сентября, выявлено 18 328 новых случаев заражения коронавирусом.

В частности в Ленинградской области за прошедшие сутки Covid-19 был выявлен у 201 петербуржца. 1312 случаев заражения вирусом за сутки произошло в Санкт-Петербурге.

В общей сложности за время пандемии было проведено 178,1 млн тестов. 181 637 жителей страны скончалось от коронавируса, еще 6 148 250 человек успешно преодолели болезнь.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают абсолютно бесплатно всем желающим. В стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».