Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о том, что она поступила в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Спортсменка выложила несколько фотографий в «сторис» со своего 1 сентября и написала «Теперь я студентка МГУ».

Фигуристка будет обучаться в Высшей школе культурной политики и управления в гуманитарной сфере. В «Инстаграме» Медведевой появились фотографии на фоне Шуваловского корпуса МГУ, где располагается факультет. Какое именно направление выбрала Медведева, пока неизвестно.

Первое образование Медведева получала в РГУФКСМиТ, она поступила в университет в 2017 году после окончания школы и училась на тренера по фигурному катанию.