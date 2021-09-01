Двукратная призёрка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, фигуристка Евгения Медведева рассказала о том как прошли учебные годы в школе «Самбо-70».

«Сегодня 1 сентября и на меня, как обычно в этот день, нахлынули воспоминания. Главный урок я всё-таки запомнила: учиться — это очень важно! И до сих пор я следую этому правилу. А в этом году — особенно!» — подчеркнула Евгения Медведева в своей социальной сети.

Напомним, Медведева, пропустила прошлый сезон из-за травмы. По итогу Евгения не смогла войти в состав сборной России на олимпийский сезон.

Евгения Медведева выступает в одиночном катании. Девушка является двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр 2018 года. Кроме того, знаменитая фигуристка является двукратной чемпионкой мира 2016 и 2017 годов, двукратной чемпионкой Европы 2016 и 2017 годов. Медведева имеет звание «Заслуженный мастер спорта России».