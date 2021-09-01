Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, что определённости с позицией на пост главного тренера сборной России на данный момент нет. Контракт с Сергеем Базаревичем закончился после квалификации на Олимпиаду-2020, которую россияне не сумели преодолеть.

«По тренеру сборной мы сейчас в подвешенном состоянии. Должен собраться исполком, где мы обсудим все возможные варианты. Мы не хотим спекулировать на тренерскую тему, потому что с большим уважением относимся к Сергею Базаревичу», — приводит слова Кириленко «Р-Спорт».

Напомним, мужская сборная России по баскетболу под руководством Сергея Базаревича, завершила выступление в квалификационном турнире ещё на групповом этапе. Потерпев два поражения, российские баскетболисты заняли последнее место в группе, уступив сборным Германии и Мексики. Таким образом мужская команда упустила шанс отобраться на Олимпийские игры в Токио.