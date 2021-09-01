Ветеран московского «Спартака», спортивный эксперт Евгений Ловчев поделился своими ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

«При Черчесове играли крайне осторожно, состав почти не ротировался и футболисты почувствовали себя незаменимыми. Карпин встряхнул это болото, это очевидно. Поэтому будет старание и настрой, — отметил Ловчев.

Сборные России и Хорватии подходят к матчу лидерами отборочной группы H.

Для Валерия Карпина сегодняшний матч станет дебютным за сборную России в качестве главного тренера.

Встреча сборной России против Хорватии пройдет сегодня 1 сентября в 22:00 по московскому времени в Москве на стадионе «Лужники». Отборочный матч чемпионата мира смогут посетить более 20 тыс. зрителей.