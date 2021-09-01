Не так много времени остаётся до стартового свистка первого матча сборной России после провала на Евро-2020. За два месяца случилось многое — пресс-конференция Станислава Черчесова и его увольнение, приход Валерия Карпина и его сосредоточение на сборной, перемены в команде начиная от еды заканчивая составом игроков.

В соперниках у команды Карпина — сборная Хорватии. Последний матч против этой команды выдался очень эмоциональным — четвертьфинал чемпионата мира, переход в овертайм, спасение Фернандеса, промах Смолова с пенальти… И сейчас матч не менее эмоциональный, ведь от него фактически напрямую зависит судьба России в отборочном цикле.

После неудачного Евро-2020 Карпин встряхнул команду, перебрал футболистов и скроил что-то новое. Это может сказаться как положительно, так и отрицательно, но вряд ли можно было бы поступить по-другому. Сейчас в обойме Карпина — лучшие игроки на данный момент времени. Но за такой небольшой срок, который был у тренера с новой сборной, практически невозможно создать какую-то сложную комбинационную игру или придумать что-то радикально новое. Так что задача на матч — выжить и унести с поля хотя бы одно очко.

Время забросов на Дзюбу прошло — сейчас Артём даже не в резерве сборной. Сейчас в отличной форме находится Федор Смолов, а он форвард немного другой формации, более креативный и подвижный. В помощь ему из Европы приехали Александр Головин и Алексей Миранчук. Судя по числу вызванных Карпином хавбеков (в особенности креативного плана), он может сделать ставку на схему 4-5-1. При ней команда может достаточно плотно играть в защите (а с Хорватией это необходимо), но при перехвате мяча перестраиваться во что-то более креативное.

Вряд ли все будет спокойно в линии защиты. Георгий Джикия и Игорь Дивеев (а именно такая пара, скорее всего, появится в основе) начали играть в паре только на Евро-2021, причём не с первого матча. Оба защитника хорошие, но смогут ли они хорошо взаимодействовать друг с другом и не допускать фатальных ошибок. На одном из флангов может вообще выйти дебютант сборной — Илья Самошников.

За успех России говорят фактор смены главного тренера, хорошая форма игроков атаки, травма Модрича, возможные привозы Деяна Ловрена и 20 тысяч болельщиков в «Лужниках»: на игру все же пустят зрителей.

За Хорватию — класс игроков, сыгранность в полузащите и… возможный расчёт сборной России на ничью. Когда нашей сборной нельзя проигрывать, но можно разойтись с соперником миром, то футболисты часто сдаются ещё до выхода на поле, начинаются недобегания, долгое принятие решений, подсознательная затяжка времени.

Будем надеяться, что с этим вопросом Валерий Карпин справится и хорошо психологически настроит команду — это важно в первую очередь. А если с настроем все будет хорошо, то за ничью вполне можно будет и побороться.